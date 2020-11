Maraisa impressiona ao exibir barriga negativa: 'mini férias'

Maraisa deixou os seguidores babando ao posar de biquíni e exibir uma barriga negativa, na tarde deste domingo (29). "Eu disse: é miniférias", escreveu ela na legenda do clique.

Os fãs não pouparam elogios à boa forma da irmã de Maiara. "Nossa, eu tava procurando um elogio, mas perdi até o rumo da vida depois dessa", comentou uma seguidora. "A perfeição existe e responde pelo nome de Carla Maraisa", elogiou outra.

Recentemente a cantora reclamou da irmã no perfil do Instagram. "Gente a irmã de vocês também manda mensagem no WhatsApp dizendo: é URGENTE e pedindo pra retornar PELO AMOR DE DEUS E nuuuunnnca é nada? A @MaiaraMeM ainda me mata do coração um dia", brincou.