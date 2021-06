Manu Gavassi assume romance com modelo no Dia dos Namorados: ‘te amo’

Antes de assumir o novo romance, Manu teve um relacionamento com Igor Carvalho, mas ela decidiu por um ponto final quando saiu do BBB20.

Jullio, que é modelo contratado por uma das maiores agências do Brasil, a Mega Model, já havia publicado uma foto do pescoço de Manu duas semanas atrás: “Aconchego”, escreveu na ocasião.

Entre os comentários de felicitações ao casal, se destacou o da amiga, Bruna Marquezine, que ‘pirou’ com o romance: “AAAAAAAAAAAAAAAAA PQP! Os humilhados serão exaltados! A vitória É SEMPRE do povo de Deus! Ela merece! Ela merece! Agora sério, que lindos! Sejam muito felizes. Love you”.

Com uma foto juntinhos, ela, que está com os cabelos curtos após uma temporada loira, fez uma declaração ao belo: “EU TE AMO EM CAPS. [capslock]”, escreveu.

A atriz e cantora Manu Gavassi, que participou do BBB 20, assumiu neste Dia dos Namorados o romance com o modelo Jullio Reis.

