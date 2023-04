Manoel Soares, do Encontro, fala sobre críticas que recebeu durante sua trajetória

Acabei de ver a Sônia Abrão falando sobre os cortes da Patrícia Poeta ao Manoel Soares durante o programa @Encontro e fui conferir na globoplay. Realmente é desconcertante ver a situação desconfortável e humilhante do Manoel Soares no programa. Patrícia Poeta é muito forçada. pic.twitter.com/Z3iq2dmeOD

Nas redes sociais muitas pessoas criticaram a atitude de Patricia, que ao colunista Lucas Pasin, do Uol, disse que tudo não passou de um mal-entendido. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer”, explicou a apresentadora.

“As críticas quando batiam em você [João Vicente de Castro], provavelmente você tinha uma agenda de resiliência tão montada que, talvez, você conseguia lidar com essa crítica e avançar. Essa agenda de resiliência, por exemplo, em mim, ela não tava tão forte assim a ponto da crítica virar construtiva de uma hora para outra. Eu sempre achava que era pessoal porque as porradas que tomei sempre foram muito personalizadas, então é muito difícil de você entender o processo construtivo da crítica”, refletiu Manoel.

Com a participação especial do ator Mateus Solano e dos outros apresentadores, João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Kondzilla, Manoel ainda explicou que a realidade de João Vicente em relação às críticas, foram diferentes da dele.

O apresentador do Encontro, Manoel Soares, 43, que também apresenta o programa Papo de Segunda, na GNT, falou durante a noite desta segunda-feira, 3, sobre as críticas que recebeu durante a sua trajetória.

