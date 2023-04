Eduardo Costa se casa com Mariana Polastreli em cerimônia intimista

Eduardo Costa se casou com Mariana Polastreli nesta terça-feira, 4. “Oficialmente casados”, escreveu ela

O casal publicou a foto da cerimônia intimista com parentes e amigos mais próximos.



A influenciadora e empresária de 33 anos viveu uma polêmica no início do relacionamento com Eduardo Costa.

O ex-marido e pai dos três filhos dela, Eduardo Polastreli, não aceitou o novo relacionamento e chegou a acusar o cantor de o trair e abandor a família para ficar com o cantor.

A situação se resolveu completamente depois, e Eduardo Costa chegou a posar junto com o ex-marido da sua amada, mostrando que tudo ficou na paz. "Menino de DEUS. Só não gosta de mim quem não me conhece, sou um homem de paz e procuro levar minha vida o mais leve possível com DEUS e com minha família. Hoje tô recebendo em casa o Eduardo Polastreli e só vou dizer uma coisa, somos família", escreveu o cantor no ano passado.