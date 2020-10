Mano Walter chora ao anunciar morte de seu cavalo Show Steel; Vídeo

Emocionado, o cantor Mano Walter compartilhou com os seguidores a notícia do falecimento de seu cavalo Show Steel, neste sábado (17).



“Infelizmente, nosso cavalo Show Steel teve uma cólica pela manhã e não resistiu. Como eu sei que o Show tinha muitos admiradores, estou passando aqui para dar essa notícia para vocês”, contou. Mano Walter aproveitou também para agradecer a equipe veterinária que atendeu o animal.

O artista recebeu o apoio dos amigos, famosos e seguidores. O lançamento de Show Steel iria acontecer durante um leilão promovido pelo cantor no dia 25. “Conversando com alguns amigos, eu não queria mais fazer o leilão, mas todos eles me incentivaram a fazer. O show não pode parar”, disse ele abalado com a perda.