Influencer morre de Covid-19 após dizer que vírus não existia

O preparador físico e influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, de 33 anos, morreu de Covid-19, informou a ex-mulher dele em desabafo nas redes sociais neste final de semana. Segundo o jornal britânico Mirror, Dmitriy contraiu a doença após uma viagem à Turquia.

Ele chegou a receber alta do hospital na Ucrânia, onde estava internado, mas horas depois teve uma piora com complicações cardíacas, foi levado de volta. Ao Sky News, antes da morte, a ex de Dmitriy afirmou à Sky News: "Seu estado é extremamente grave. Ninguém pode fazer nada com isso. Fiz tudo o que pude para que o pai dos meus três filhos vivesse. Mas nada depende de mim agora". O rapaz acabou não resistindo.



Quando ficou doente, Dmitriy voltou atrás das vezes em que acreditou que o vírus era uma farsa, e fez posts alertando os seguidores: "Quero compartilhar como fiquei doente e alertar fortemente a todos. Eu era do tipo que pensava que a Covid-19 não existia. Até eu ficar doente”, afirmou ele, que disse ainda que a doença não é de "curta duração".



Três dias antes da sua morte, ele comemorou a alta que recebeu nas redes sociais, e parecia estar saudável. Pai de três filhos, o mais novo de nove meses, Dmitriy compartilhava com os seguidores o seu estilo de vida saudável, repleto de atividades físicas.