Maisa publica vídeo de despedida do SBT: 'emocionante'

Maisa Silva compartilhou com os fãs neste sábado (3) um vídeo falando sobre a sua saída do SBT, que foi anunciada pela manhã. A apresentadora de 13 anos decidiu não renovar o contrato com a emissora, onde está desde os cinco anos de idade.

No relato, Maisa conta a história da sua carreira, que começou no Programa do Raul Gil, na época na Band, e em seguida, passou para o SBT. A apresentadora exaltou o patrão, Silvio Santos: "O Silvio fez tantas coisas por mim que vocês não têm noção".

Agora, Maisa seguirá novos rumos e projetos, um deles o de fazer intercâmbio no exterior.

No vídeo, Maisa diz ainda que não teve um motivo específico para a saída, mas que sentiu necessidade de sair da sua zona de conforto e abraçar as oportunidades incríveis que ela vem recebendo. Ela pediu aos fãs e à mídia que transformem a sua saída - um momento tão importante pra ela - em algo negativo, e afirmou que não iria conceder entrevistas falando sobre a saída do SBT.

Veja na íntegra o vídeo.