Maíra Cardi ou Primo Rico, quem tem mais fortuna? Casal optou por comunhão universal de bens

Depois que Maíra Cardi revelou que ela e o noivo, Thiago Nigro, decidiram que irão se casar em regime de comunhão universal de bens, eis a dúvida: dos dois, quem é o mais rico?

Primo Rico? O coach de finanças de 32 anos é dono da empresa Grupo Primo e conhecido por seus vídeos sobre educação financeira no YouTube, e o podcast Primocast. Ele também escreveu um livro sobre finanças pessoais.

Separação ---- Conforme a revista Infomoney, em 2021 Nigro tinha estimados R$ 22 milhões de patrimônio. Acontece que ele era ‘amigado’ com a mulher, Camila Ferreira, e segundo Maíra, durante a separação Thiago teria deixado todo esse valor para a ex “ter uma segurança na vida”.

Imóveis e dívida --- Ele vivia com a então companheira de 10 anos numa mansão avaliada em R$ 15 milhões no Alphaville, em São Paulo. Thiago enfrentou uma polêmica ao perder um apartamento que comprou por mais de R$ 500 mil no Morumbi, por não pagamento das parcelas. O coach pagou 19 parcelas de R$ 4.500 e interrompeu o pagamento em 2012. A dívida já estava milionária e Thiago tentou negociar, mas considerou os juros abusivos e o imóvel acabou indo a leilão.

Maíra Cardi? A coach de emagrecimento está prestes a completar 40 anos, e muito rica. Aos 25, ficou famosa ao participar do BBB9. Ela se mudou com o então marido Greto Guariz para os Estados Unidos e lá o casal vivia uma vida com muita ostentação.

Mas a própria fortuna ela passou a construir quando fez cursos técnicos em nutrição esportiva, e passou a trabalhar como coach de emagrecimento, criando um programa de emagrecimento que conta com centenas de funcionários e já foi contratado por vários famosos (até mesmo Anitta) que pagaram uma fortuna para ficar em forma.

Maíra construiu em 2020 uma mansão mega luxuosa com 14 cômodos em 2.600 m2 de área construída, num terreno cercado de verde, de 10 mil m2, em um condomínio fechado em Valinhos, São Paulo. Para se ter uma noção, ela construiu no local uma ‘mini cidade’ para a filha se divertir, avaliada em R$ 300 mil.

Gastos exorbitantes --- Maíra já afirmou que gasta R$ 15 mil mensais de mercado, pois seus funcionários comem o mesmo que a sua família. Ela também revelou que chegou a pagar nada menos que R$ 20 mil de conta de luz assim que passou a morar em sua nova mansão.

Milionária --- Não existe uma estimativa exata da fortuna de Maíra Cardi, mas quando questionada se teria mais de R$ 1 milhão, ela respondeu: "muito mais". Maíra acrescentou que é dona de várias empresas e que começou seu império com apenas R$ 800.

Faturamento --- Em sessões individuais de consulta sobre emagrecimento, ela tinha um ‘combo’ de 10 sessões que custava R$ 50 mil. Existiam planos que chegavam até R$ 150 mil dependendo do pacote, segundo o jornal Extra. Anitta, por exemplo, teria desembolsado entre R$ 70 mil e R$ 150 mil. Maíra largou tudo e passou 30 dias morando com a cantora para fazê-la emagrecer.

Publicidade --- Ela faturou R$ 700 mil em uma propaganda para um banco, na qual fazia referência às traições do então marido Arthur Aguiar, além de fazer publicidade para um supermercado brincando sobre o fato do ator comer pão.

Além disso, Maíra ainda tem faturamento com publicidade nas redes sociais e palestras.