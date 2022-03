Maíra Cardi é detonada ao citar ‘estupro alimentar’ em propaganda de emagrecimento

Eu não to no 5 ano de nutrição para ter que ouvir ESTUPRO ALIMENTAR!!!! pic.twitter.com/HrBwC0Qiwe

Vi o vídeo do famigerado "estupro alimentar" da Mayra Cardi e agora entendi o pq do Arthur se esforçar tanto pra não sair do BBB.

Nesta semana, Maíra fez piada com AVC (Acidente Vascular Cerebral) também falando sobre a alimentação de Arthur Aguiar no BBB22.

Não é a primeira vez que Maíra é criticada por “terrorismo nutricional”, mas agora, as críticas foram ampliadas devido ao uso do termo “estupro” para fazer propaganda do seu programa de emagrecimento.

