Maior tiktoker do mundo é detido pela Imigração em aeroporto nos EUA

O influenciador mais seguido do TikTok, Khaby Lame, foi detido pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, na última sexta-feira (6). Segundo o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE), o italiano de 25 anos 'ultrapassou o prazo permitido de permanência no país com seu visto', o que motivou a detenção.

Lame, que acumula mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, havia entrado nos Estados Unidos em 30 de abril. Após ser detido, ele foi liberado no mesmo dia sob a condição de “saída voluntária” — um procedimento que permite ao estrangeiro deixar o país sem sofrer consequências legais mais severas, como deportação formal ou impedimento de reentrada. O influenciador deixou os EUA logo após sua liberação.

Até a tarde de sábado (7), Khaby Lame não havia se manifestado publicamente sobre o episódio. Conhecido mundialmente por seus vídeos silenciosos e cômicos, nos quais ironiza tutoriais exageradamente complicados da internet, o criador de conteúdo se tornou uma figura de destaque nas redes sociais e também atua como embaixador da boa vontade da UNICEF.

O caso ocorre em um momento de endurecimento das políticas de imigração nos Estados Unidos, intensificadas durante a gestão do presidente Donald Trump. Khaby Lame, que ficou famoso após perder o emprego em uma fábrica durante a pandemia de COVID-19, tornou-se um dos influenciadores mais bem pagos do mundo. Segundo a revista Forbes, ele arrecadou cerca de US$ 16,5 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2023.