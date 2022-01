A dupla sertaneja Maiara e Maraisa cantou a música 'S de Saudade', em homenagem ao cantor Maurílio que morreu, nesta quarta-feira (29), após quadro de choque séptico e falência dos órgãos, em Goiânia. "Maurílio, a gente ama você", disse Maraisa após cantar a música. Maiara e Maraisa cantam 'S de Saudade' em homenagem ao sertanejo Maurílio https://t.co/MFbSzeUTVf pic.twitter.com/HYQgAnIRhv — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 1, 2022 O sertanejo foi internado no dia 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD em Goiânia. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

