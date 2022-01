Camila Queiroz rebate críticos que sugeriram silicone após fotos de biquini

Camila Queiroz não ficou calada ao ver comentários em suas fotos de biquíni publicadas nesta sexta-feira, 31, véspera de Ano Novo. A atriz de 28 anos usou o Twitter para rebater internautas inconvenientes que foram comentar sobre o seu corpo. Quase 2022 e tem uma galera que ainda comenta nas minhas fotos que eu preciso colocar silicone. Eu conto ou vocês contam? O dia que EU QUISER colocar eu coloco, eu hein. — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) December 31, 2021 “Quase 2022 e tem uma galera que ainda comenta nas minhas fotos que eu preciso colocar silicone. Eu conto ou vocês contam? O dia que EU QUISER colocar eu coloco, eu hein.”, escreveu ela.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.