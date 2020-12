Mãe de Neymar nega reconciliação com Tiago Ramos após fotos em Cancún

A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, negou que teria reatado o namoro com Tiago Ramos após rumores que estariam juntos em Cancún, no México. Inclusive, os dois chegaram a ser flagrados em um voo.

A assessoria de Nadine informou à Quem que eles não são um casal desde julho e que ela estava no local com amigas. "Desde a última segunda-feira, 30 de novembro, Nadine encontra-se no Brasil, após retornar de um breve período de descanso com amigas em Cancún. Esta viagem já estava agendada, independentemente de situações que surgiram depois. Ressaltamos que Nadine está solteira e ela e o Tiago Ramos, há muito tempo, não são mais um casal. Desde que quando eles terminaram não voltaram mais", diz o comunicado.

Porém ela tem dado suporte para o ex devido aos problemas que vem enfrentando, como a depressão. "Todo o suporte oferecido ao Tiago foi em respeito aos difíceis problemas pessoais que ele vem enfrentando, mas a relação deles não vai além disso. Quem conhece Nadine sabe o quão solidária ela é com as pessoas que precisam de ajuda e nada mudará sua essência".

Se envolveu em briga

Recentemente Tiago surgiu ensanguentado nas redes sociais. No relato, ele disse que se envolveu em uma briga em um restaurante com três homens.