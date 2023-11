Mãe de Larissa Manoela pede arquivamento de denúncia por intolerância religiosa

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, pediu que a denúncia de Intolerância Religiosa, que a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) movem contra ela, seja arquivada.

A defesa de Silvana afirma que não há elementos suficientes para incriminá-la por falas contra a família de André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela.

As entidades processaram Silvana por Intolerância Religiosa após circular na internet uma troca de mensagens dela com Larissa Manoela, que após desejar Feliz Natal para a mãe, recebeu de volta um ataque à família do noivo, que é espírita kardecista. "Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu Silvana, que é católica.

A equipe de Silvana afirma que os prints não são verídicos.

Intolerância religiosa é crime e a pena é de 2 a 5 anos de reclusão.