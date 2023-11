Fábio Jr. faz declaração para esposa na TV e casal se beija: ‘pra sempre’

"Eu hoje eu tenho também minha alma gêmea e para sempre, né meu bem?", disse ele. "Ela me conhece melhor do que eu", completou.

Fábio Jr. fez uma declaração daquelas para a esposa e foi correspondido à altura, no palco do Caldeirão, neste sábado (11), durante o seu especial de 70 anos.

