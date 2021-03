Maddox, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, quer remover sobrenome do pai

Na quarta-feira (17), a imprensa internacional noticiou que Angelina Jolie estaria disposta a apresentar no tribunal provas de que sofreu violência doméstica durante o casamento com o astro, e que os filhos do casal podem testemunhar pela primeira vez.

De acordo com a publicação estadunidense, Maddox testemunhou como adulto e o resultado foi ruim para Pitt: “Não foi muito lisonjeiro com Brad”, informou uma fonte ao site.

Em meio às batalhas judiciais de Angelina Jolie e Brad Pitt, o filho mais velho do ex-casal, Maddox Jolie-Pitt, testemunhou contra o pai na disputa pela custódia dos filhos, informou a US Weekly.

