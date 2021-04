Macaulay Culkin e Brenda Song anunciam nascimento do primeiro filho

Maucalay Culkin, famoso pelo filme Esqueceram de Mim, anunciou o nascimento do primeiro filho fruto do relacionamento com Brenda Song, conhecida pelo personagem na série Zack e Cody.

O casal, que está junto desde 2017, informaram que o menino se chama Dakota Song Culkin e nasceu no dia 5 de abril, em Los Angeles (EUA). "Estamos muito felizes", disseram à Esquire.

Macaulay e Brenda se conheceram nos bastidores do filme “Changeland”. O nome do bebê é em homenagem a irmã do ator, Dakota, que morreu atropelada em 2008 aos 29 anos.