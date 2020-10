Luiza Ambiel é detonada e reage no 'Programa do Faro'; veja

Luiza Ambiel sofreu pressão de todos os lados durante o "Hora do Faro", que foi ao ar neste domingo (25).

Além de ser atacada por perguntas e acusações por parte de Leo Dias, Fabíola Gadelha, Sabrina Sato e Victor Sarro, a ex-Banheira do Gugu foi zoada por peões, que cantaram a música "Tarde demais", de Raça Negra, que fez Luiza virar meme ao afirmar que a canção foi escrita para ela.

Apesar disso e do climão, Luiza também recebeu homenagens de familiares e amigos, se emocionando com as mensagens de carinho. Confira alguns dos momentos do programa: