Luísa Sonza revela doença e ameaças de morte após término com Whindersson

Após o assunto da suposta traição de Luísa Sonza a Whindersson Nunes voltar à tona um ano após o fim do casamento, a cantora fez um longo desabafo no Twitter, depois de o humorista admitir que não houve traição, mas que algo após o término o teria magoado.

“Que estejam (de novo) me atacando por algo que eu nem sei o que é, eu não vou revidar. Quem quiser resolver algo comigo, resolva conversando COMIGO e não com o Brasil inteiro. Aos meus fãs: não façam com os outros o que vocês viram fazendo comigo. Sejam melhores. Empatia e amor, por favor.

Desenvolvi ataque de pânico. Minha família tá sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor quando ainda tinha show drive in foi agredido com latinha e com agressões verbais por NADA, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor TANTA coisa que me magoou, mesmo.

Eu não quero e não vou ser o tipo de pessoa que expõe ninguém. Tô calada sofrendo MUITO, faz mais de um ano. Não tá tudo bem e nem resolvido faz mais de um ano. Eu e meu namorado somos ATACADOS na rua com agressões verbais DIARIAMENTE a mais de um ano.

Isso me deixa tão TÃO triste. Como eu queria q tudo isso fosse diferente.”, disse a cantora, em longo desabafo no Twitter.

Além do textão, Luísa também retuitou um post de fã clube, que relembre que a cantora está finalizando seu último trabalho, onde deve, em suas músicas, contar sobre o fim do relacionamento com Whindersson: “Luísa está nesse momento fazendo o que mais faz de melhor, expressando seus sentimentos através de canções. O #LS2 está em fase final e está quase pronto para ser lançado. Finalmente vamos ouvir a versão dela!”.