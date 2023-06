Luísa Sonza relembra ataques após famosos defenderem Neymar por traição

Luísa Sonza foi muito citada nas redes sociais nesta quarta-feira (21) após Neymar Jr. ser exaltado por alguns famosos no Instagram, ao ter admitido a traição à namorada grávida Bruna Biancardi.

Internautas relembraram os ataques que a cantora sofreu após a separação de Whindersson Nunes, por ter começado um namoro com Vitão logo em seguida. Na época, ela foi acusada de ter traído o humorista, situação que o próprio já negou mais de uma vez, e nunca teve um apoio claro de famosos. A diferença no tratamento nas duas situações foi destaque no Twitter.



Hoje, Luísa comentou o tuíte de um internauta que comparou a situação de Neymar: "A Luísa Sonza enfrentou TUDO sozinha, nenhum verificado deu a cara a bater para defendê-la".

"Isso eu tenho que concordar, não vou dizer nenhum mas muito, muito poucos [defenderam], eu lembro bem", afirmou a cantora.

Coincidentemente, Luísa postou hoje no Instagram fotos usando uma camiseta com a seguinte frase, em inglês: "Meu ex é o meu maior fã".