Luísa Sonza lança álbum e fãs apontam música para Whindersson: ‘me empurrou do penhasco'

Luísa Sonza lançou o álbum “Doce 22” na madrugada deste domingo, 18, dia em que a cantora completa 23 anos. A música “Penhasco” é uma das que se destacou na internet em meio ao lançamento. Isso porque a letra claramente fala sobre o relacionamento com Whindersson Nunes se acabando.

Na canção, ela fala sobre tentar manter o relacionamento e a pessoa estar distante. E cita que quando segurou "sua mão você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco". Ouça o "Doce 22". Confira a letra de Penhasco abaixo:

“Sabia que a queda era grande / Mas tive que pular / Queria que a gente fosse mais alto / Quando segurei sua mão você soltou a minha / E ainda me empurrou do penhasco ---- E te dizer te amo agora é mais estranho / Estranho mesmo é te ver distante / Botar o nosso amor numa estante / Eu tive que desaprender a gostar tanto de você / Porque cê faz assim / Não fala assim de mim --- E eu sei que chora / Não finge que não viveu toda nossa história / Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora / Mas tenho que seguir meu caminho agora / E eu sei que chora / Não finge que não viveu toda nossa história / Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora / Mas tenho que seguir meu caminho agora --- Cê sabe bem quem eu sou / Sabe que se chamar eu vou / Cê sabe bem quem eu sou / Sabe que se me chamar eu vou --- E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além / Do que você já sabe / E olha que cê sabe bem, meu bem / O tanto que eu tentei”.

ÁLBUM - Como já havia sido anunciado, o álbum é o mais vulnerável e pessoal da cantora até agora, com composições que trazem suas vivências. “Falo de amor, dinheiro, sexo, tristeza, não se sentir amada […]. Mas não programei nada. Eu simplesmente fiz e é muito assustador! Nunca fui tão vulnerável assim, em relação a qualquer coisa”, afirmou Luísa em coletiva sobre o novo trabalho.

O álbum tem 14 faixas divididas em dois lados: A e B, em um conceito que possibilita o público conhecer mais sobre o que se passa com Luísa. “Acho que no fundo a gente separa o lado A e o lado B muito pelo lado instrumental da coisa. Eu me vejo muito vulnerável em “Interesseira”, que é do lado A, vocês vão entender. E em “Melhor Sozinha” a vulnerabilidade está na frente de tudo, porque estou triste e sofrendo, mas fazendo escolhas, o que é difícil para uma canceriana como eu”, lembrou ela, rindo. “São os lados de uma mesma pessoa. Não dá pra dividir concretamente. Elas se misturam!”, disse