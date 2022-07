Luísa Mell se defende de críticas após ‘arrancar’ cachorros da ‘Mulher da Casa Abandonada’

A história de Margarida ‘estorou’ após o podcast do jornalista Chico Felitti. A mulher aparece na lista de procurados do FBI por ter mantido uma funcionária em condições de escravidão nos Estados Unidos entre os anos de 1970 e 2000.

“Há 15 dias resgatamos duas. Uma com um tumor enorme e as duas com exames de saúde muito alterados. A casa é insalubre, imunda e coloca em risco toda a saúde da comunidade em torno. Ontem uma enorme ação policial entrou na casa para averiguar a situação. Fomos chamados pois haviam denuncias q tinham gatos dentro da casa. Foi encontrada mais uma cachorra debilitada, que já está sob nossos cuidados”, explicou.

