EP de Marília Mendonça causa instabilidade no ’Spotify’ e ‘quebra’ Youtube

O projeto, que reúne clássicos do sertanejo, foi lançado em homenagem a cantora que faria 27 anos nesta sexta-feira (22). As faixas foram extraídas da live Serenata gravada em maio do ano passado.

O EP póstumo de Marília Mendonça, Decretos Reais, foi lançado na noite desta quinta-feira (21) e causou instabilidade no Spotify. Os clipes das canções também foram liberados no Youtube e estão bombando.

