Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV!

Nos bastidores é dado como certo que Amanda Klein seja a substituta de Ernesto. Até a noite de ontem, emissários do jornalista e da emissora tentavam que ele fizesse parte de outro programa no futuro.

O jornalista Ernesto Lacombe foi demitido nesta sexta-feira (11) da RedeTV!, mas deve apresentar o programa desta semana ainda. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do Uol.

