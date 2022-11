Carlinhos Maia se arrepende de divórcio e corre atrás do ex Lucas Guimarães: 'me humilhando'

Carlinhos Maia surpreendeu os seguidores nesta sexta (11) ao revelar que se arrependeu do divórcio de Lucas Guimarães e que está atrás do ex-marido, tentando uma nova chance.

"Me humilhando mesmo", disse ele. “Foi o que me dei conta: que ele era uma das únicas pessoas que gostavam de mim quando eu era aquela gazela de cabelo espichado de chapinha. E o cara me amou mesmo feia e pobre. Mas isso não é sobre ele, é sobre mim e minha cara de rapariga de achar que o mundo gira ao meu redor.”.

"Ah, outra coisa: esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o cu do Lucas, tentando ver se ele volta comigo. Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido. Estou com um medo da porra dele pimbar com outro. E o pior, de se apaixonar", completou.

"O povo diz: 'tenha amor próprio, se ele não te quer, se ame'. Porra de amor próprio. Eu sei lá o que é isso. Procurei que só dentro de mim e só vem o rosto desse macho e o cuzão dele, que em dias frios me aquecia e me deixava bem quentinho”, concluiu o influencer.

Os dois terminaram o relacionamento de 13 anos em outubro. Carlinhos também falou sobre a crise de ansiedade pela qual está passando e relacionou isso com a sua carreira. “Sabe o que é? Eu sempre me achei o fodão, está ligado? Tudo tem que girar em torno das minhas vontades. E na moral? Eu estou achando massa que isso mudou. Pode parecer estranho, mas não estar no controle me deixou bem. Tem trazido meu lado humano, sensível. Tenho chorado para caralho. Mas não me sinto depressivo. Me sinto normal.”.

Ele prosseguiu o desabafo:

"Bicha, e o pior, comecei a contar nos dedos o que realmente eu me importo e pasmem: tudo de relevante na minha vida coube em apenas uma mão. Moral da história: por que no momento em que mais me sinto famosa e rica estou nessa crise de identidade?”.

“Ultimamente eu estava com preguiça até de rezar. Dobrar o joelho no chão e agradecer, nem isso eu estava fazendo. Eu estava uma falsinha com Jesus. Está ligando quando você está rezando e mentindo até para Deus? Eu estava assim. Mas ele é Deus, né. De alguma forma, ela faz eu me envergonhar de ser uma grande mentirosa safada.”.