Ludmilla explica 'recado' após ser acusada de interferir no BBB 21

Durante o seu show na festa do BBB 21 do sábado, Ludmilla deu um recado bem direto contra o racismo, exigindo respeito. Embora tenha sido elogiada por muitos internautas e telespectadores, alguns não gostaram da possível interferência que a cantora pode ter causado no programa, dando um recado sobre algo que já aconteceu lá dentro.

Para quem não sabe, antes da festa, Rodolffo comparou o black power de João com a peruca de homem das cavernas que recebeu para o Castigo do Monstro. A situação foi vista como racismo - comparar o cabelo de uma pessoa negra com o de um homem primitivo/neandertal.

No entanto, segundo Ludmilla, o recado de “respeite a nossa cor, respeite o nosso cabelo" não foi para os brothers da casa. E sim para uma situação que ela viveu na pele.

"Que show maravilhoso! Quanto tempo eu não subia no palco assim pra cantar, pra dividir energia. Foi muito bom, eu tô aqui muito feliz. Pra galera que tá falando que eu interferi no jogo ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem, semana passada eu acabei perdendo na justiça pra uma racista e o juiz alegou liberdade de expressão. E ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Dorme com esse barulho aí", contou.

Há alguns dias, a Justiça deu ganho de causa para Val Marchiori no processo em que Ludmilla a acusa de racismo, após a socialite fazer uma comparação racista no Carnaval de 2016, comparando o seu cabelo com um "bombril".