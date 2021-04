Casagrande testa positivo para Covid e é afastado da Globo

Sua última aparição foi no dia 22 de março no programa “Bem, amigos”.

A informação é do jornalista Gabriel Vaquer, do Uol. O comentarista esportivo vinha criticando frequentemente a realização de jogos de futebol durante a pandemia e defende a paralisação das partidas como medida de contenção ao avanço da nova onda.

