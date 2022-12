Luciana Gimenez conta em entrevista se tamanho do pênis é importante

"Se você utilizar o país bem... Claro que acima do tamanho... O tamanho do país tem que ser um tamanho médio, tem que ser considerado um país, não pode ser considerado uma província", disse Gimenez.

Luciana Gimenez foi uma das convidadas do ‘Lady Night’, programa da Tatá Werneck, e respondeu perguntas quentíssimas da humorista relacionadas a sexo. No entanto, a apresentadora não deixou as perguntas explicitas e usou uma temática de viagens.

