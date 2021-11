Luccas Neto vira febre em Portugal e pais portugueses se preocupam; entenda

Os relatos foram publicados no site lusitano Diário de Notícias. Ana Marques, mãe de Laura, de 4 anos, levou a filha à apresentação, mas contou que a menina passou a trocar a falar palavras que não são comuns em Portugal, pedindo "bala" no supermercado, chamando relva de "grama" e dizendo que viu um "policial" ao invés de "um polícia".

Tanto que as crianças estrangeiras que o assistem vêm mudando até a forma de falar, passando a usar o sotaque brasileiro e até esquecendo como se falam algumas palavras no português de Portugal, o que vem incomodando os pais.

Não é só no Brasil que Luccas Neto faz sucesso. Como foi possível ver através de imagens da apresentação do youtuber em Portugal no último fim de semana, ele anda virando febre no país europeu.

