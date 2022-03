Luana Piovani diz que filha está chorando há 8 dias com saudade de Pedro Scooby

Luana Piovani falou sobre a permanência de Pedro Scooby no BBB22, após o surfista voltar do paredão na terça-feira. A ex-mulher e mãe dos três filhos do atleta afirmou que a filha está chorando há oito dias com saudade do pai.

o dom faturou o ombro e a filhinha do scooby chorando com saudade dele pic.twitter.com/oOm29nCjQb — lívia (@lviattx) March 16, 2022

No vídeo publicado pela atriz, ela conta que o filho mais velho fraturou o ombro. Em seguida, a filha diz ao fundo, com voz chorosa: "Mãe, quando o papai vai chegar?". "Ainda tem isso, ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite por causa de saudades do pai", afirma Luana.

Os dois são pais de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 6.