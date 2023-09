Louro Mané choca ao pedir sexo no Mais Você; vídeo

O boneco que substituiu Louro José no programa fez alusão ao Dia do Sexo, comemorado nesta quarta-feira, 6 de setembro. O momento não passou despercebido nas redes sociais e até o humorista Paulo Vieira comentou: "O Louro hoje acordou doido de tesão".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.