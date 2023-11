Lollapalooza nega cancelamento de show de Blink 182 no Brasil

A organização do Lollapalooza Brasil negou que o show do Blink 182 tenha sido cancelado, após Leo Dias publicar uma notícia informando que os artistas teria desistido de fazer show no Brasil pelo segundo ano consecutivo.

“A organização do Lollapalooza Brasil reforça que a apresentação da banda Blink-182 no dia 22 de março de 2024 está confirmada”, diz a nota do Lolla.

O show do Blink está confirmado para a sexta-feira, 22 de março, primeiro dia do Lollapalooza 2024. O festival tem três dias de atrações e o Blink é o headliner da sexta-feira.

O Blink cancelou o show no Lollapalooza 2023, em março, por problemas de saúde dos integrantes. Mas segundo o Lolla, o show deve finalmente acontecer em 2024.