Lisa Marie Presley será enterrada ao lado do filho em Graceland, casa de Elvis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley morta nesta quinta-feira, aos 54 anos, será enterrada em Graceland, propriedade que foi lar do rei do rock e até hoje preserva sua memória em Memphis, no estado americano do Tennessee.

Ela será enterrada ao lado do filho, Benjamin Keough, morto em 2020. Além dele, outros membros da família também estão sepultados no local, como o próprio Elvis.

Imortalizada na memória dos fãs, Graceland hoje reúne um amplo acervo de itens pessoais da voz de "Jailhouse Rock" e "Burning Love", como roupas, instrumentos e discos de ouro. Nos últimos dias, seus portões têm recebidos inúmeras homenagens, como flores e cartazes.

Única filha de Elvis, Lisa Marie sofreu uma parada cardíaca e chegou a ser levada ao hospital antes de ser declarada morta.

Benjamin Keogh era fruto do casamento da cantora e compositora com Danny Keough. Eles também tiveram juntos a atriz e diretora Riley Keough. Lisa Marie foi casada ainda com Nicolas Cage, Michael Jackson e Michael Lockwood.