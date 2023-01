Aline Campos e Jesus Luz anunciam término após 7 meses de namoro

Jesus Luz assumiu um relacionamento com Aline um mês após anunciar o fim do casamento com a modelo Carol Ramiro. Campos chegou a ter fama de 'talarica' ao ser criticada nas redes sociais, mas a mesma afirmou que nunca foi amiga da modelo e negou que se envolveu com o DJ quando ele ainda estava comprometido.

Como é especial viver um amor com união, parceria, cuidado, amizade, e mesmo que dure menos tempo do que se imagina. Algumas experiências da vida nos mostram que temos muito o que aprender, cada um de nós, cada um de vocês. E por isso escolhemos aprender afastados, para que esse amor não se torne dor. Abrir mão e deixar ir, mesmo quando dói, é uma grande prova de amor.

Aline Campos e Jesus Luz anunciaram o fim do namoro que durou apenas 7 meses. O ex-casal usou as redes sociais, neste sábado (14), para confirmar o término.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.