Lipe Ribeiro e Yá Burihan ficam noivos após pedido de casamento em A Fazend

Lipe Ribeiro e Yá Burihan ficaram noivos na véspera do Natal (24). O ex-peão já havia feito o pedido há alguns dias enquanto estava confinado em A Fazenda, mas aproveitou o clima natalino para fazer o pedido oficialmente.

Ontem, Lipe registrou o momento em que pediu a mão de Yá aos pais dela deixando a influencer tímida. Os dois se conheceram na terceira temporada do reality “De Férias com o Ex” de onde saíram namorando, depois romperam e se reconciliaram no início desse ano.