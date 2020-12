Lembra dele? Veja como está o ex-ator mirim Pedro Malta

Com 26 anos, Pedro Malta ainda é lembrado pelos diversos papéis que fez em novelas quando ainda era criança, uma delas foi Kubanacan em 2003. O ator, que se tornou roteirista, agora planeja seu casamento com a namorada Fernanda Lacerda.

"Desde o início do relacionamento, ela mexeu com a minha vida. Enquanto muitos casais se separaram [na quarentena], o nosso relacionamento se tornou ainda mais sério. Tenho a certeza de que ela é a pessoa que escolhi para mim", contou ele em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

Os dois estão juntos desde 2018. Ainda sem data marcada, a previsão é que a cerimônia ocorra em abril de 2021.

O jovem se formou em Rádio e TV e é escritor. "Trabalho como redator. Estou fazendo estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso. Estou em busca de uma editora para escrever um livro. Venho desenvolvendo uma trama para um romance há dois anos", revelou.