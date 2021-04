Líder, Pocah causa climão com Camilla e Juliette

Pocah resolveu tirar satisfações com Juliette, querendo saber se Camilla comentou algo sobre ela. A sister pediu que a funkeira falasse direto com Camilla e as três acabaram “tretando” na sala ao conversarem sobre o assunto.

A funkeira olhou para Camilla, viu a sister com um semblante fechado, e já pensou que a sister estava reagindo assim para ela. Ela ainda viu Juliette conversando com Gil, e pensou que a paraibana estava a criticando para o brother.

Na liderança da vez, Pocah se irritou com Camilla de Lucas e Juliette na pista de dança. Enquanto tocava a música “Zé do Caroço”, de Anitta e JetLag, Pocah chegou gritando o trecho “está nascendo uma nova líder”.

