Ratinho detona ação de Sheherazade contra Silvio Santos :'uma ingrata'

O apresentador voltou a mencionar o estado do Nordeste de onde Rachel veio, de forma negativa: "Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente, ele resolve mudar, você resolve processar. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sheherazade. E se quiser brigar comigo, venha. Aqui a briga é boa.".

“Pelo menos, no mínimo, cinquenta vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, numa ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio pra você, Sheherazade". defendeu Ratinho.

