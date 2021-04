Datena xinga jornalista após ter filho exposto em cargo com senador Kajuru

José Luiz Datena usou o “Brasil Urgente” para atacar o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que noticiou que o seu filho, José Luiz Datena Júnior, teria ocupado um cargo comissionado por indicação do senador Jorge Kajuru, na liderança do partido Cidadania, e o acompanhou na mudança de partido para o Podemos.

"Eu tenho um caso sobre isso, mas não vou dar um cac*te num idiota de um canalha que escreveu uma canalhice desgraçada, mas eu vou segurar a onda ainda", disse.

O colunista publicou que Datena Júnior ocupava o cargo na liderança do Cidadania no Senado e agora acompanhou Kajuru na mudança de partido.

"Eu vou dizer porque eu tô dizendo isso. Porque o Lauro Jardim, que era um jornalista que eu respeitava até ontem, e muito, publicou na coluna dele que o meu filho é assessor do Jorge Kajuru. O Júnior, moleque de primeira qualidade, a vida dele inteira limpa, ilibada. Ele é formado em publicidade, tem curso em Portugal de desenho gráfico e ele é muito bom de rede social", afirmou Datena.

Ele disse que o filho deixou o cargo "para pararem de encher o saco do moleque", e que ele recebia um salário entre R$ 10 mil e R$ 11 mil.

“Ô Lauro Jardim, eu queria fazer uma pergunta para você: quantos caras da Globo, o sistema Globo que você trabalha aí, tem parentes que trabalham no sistema público sem ser parentes, ou até sendo parentes do político?”, disse ele, que continuou:

"Queria ver que crime há aí. Eu sou amigo do Kajuru desde criancinha, mas o meu filho não é parente do Kajuru, nem eu. Isso não é nepotismo. Meu filho trabalha, tem capacidade e o Kajuru o colocou lá porque confia em mim e confia no meu filho. O que você publicou é de uma canalhice que não tem tamanho".

Datena afirmou que não irá processar o colunista somente para não perder tempo. "Isso foi publicado no Diário Oficial, não é uma coisa escondida. Tanto é permitido que não é uma coisa escondida. Então quando você quiser me atacar, ataque a mim, e não ao meu filho. Seu canalha. Seu verme", finalizou.