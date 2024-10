Liam Payne estava sob efeito de droga potente, dizem policiais

Aos poucos, mais detalhes sobre as circunstâncias em que se encontrava Liam Payne em suas horas finais são divulgadas pelas autoridades argentinas. Antes de cair do terceiro andar do hotel onde se hospedou, Liam Payne estaria sob efeito de uma substância "potente".

Ao TMZ, as autoridades relataram que antes de se descontrolar no hotel e possivelmente pular da sacada, o cantor utilizou metanfetamina, ou também como é conhecido, "Cristal", que provoca extremos altos e baixos e frequentemente leva os usuários a comportamentos agressivos.

Além de uma substância com aparência de um pó branco ter sido encontrada no quarto de hotel, "Há também um isqueiro e a tampa de uma lata de refrigerante com metal queimado", relataram as autoridades, que acreditam que o uso de drogas pode ter contribuído para a desordem do quarto e a morte do cantor.

Uma das linhas de investigação sugere que o artista possa ter experimentado alucinações em decorrência da substância ilícita. A investigação segue em andamento.