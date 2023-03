Lexa faz festa para Guimê na casa da mãe após eliminação do BBB23, diz Leo Dias

Após o baque inicial do escândalo com a eliminação de Guimê do BBB23 por importunação sexual a Dania Mendez, Lexa teria dado uma festa para MC Guimê na casa da sua mãe, no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que garante LeoDias, do Metrópoles.

Vizinhos teriam informado que ouviram som alto vindo da casa da mãe da funkeira, virando a madrugada do sábado (18). Além disso, eles afirmaram que o pedido de desculpas público de Guimê teria sido gravado na casa da sogra.

Amigos do casal teriam chegado pouco depois do post do cantor.

Lexa, que disse que iria ficar mais sumida após o choque com a situação, ainda não se pronunciou sobre o assunto.