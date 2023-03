Lexa nega ter feito festa para Guimê e Leo Dias expõe áudio

Leo Dias respondeu Lexa no próprio tuíte: “Lexa, me desculpe. Você sabe que eu respeito demais você e sua família, mas os vizinhos da sua mãe mandaram áudios da festa e estava tocando em um som altíssimo a música do Guimê. Não faz sentido sua mãe fazer um churrasco depois de um dia como aquele e tocando música dele”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.