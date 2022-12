Lexa choca ao revelar recorde de transas com Mc Guimê em uma noite

Lexa chocou ao revelar no Lady Night um batido com o agora ex marido Mc Guimê em uma só noite de sexo.

A cantora contou a Tatá Werneck que no início do relacionamento as noites costumavam ser bem animadas e que uma vez decidiu contar quantas vezes os dois "pediram bis". “Oito. Isso eu sei, porque uma vez eu contei”, disse ela.

“Isso foi bem lá no início [do relacionamento]. Quando a gente começa a namorar, a gente parece duas coisas trepadeiras”.

Quando gravou a entrevista, Lexa ainda era casada com o funkeiro. Os dois anunciaram a separação em outubro, pegando os fãs de surpresa.

O casal ficou junto por 7 anos, e mesmo separado, Guimê decidiu homenagear a ex mais uma tatuagem em referência à participação dos dois no The Masked Singer Brasil deste ano, em que foram de Lampião e Maria Bonita. “Foi tão importante. Vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer o Lampião e da Maria Bonita”, disse ele ao jornal Extra.

O cantor já possui uma tatuagem da cantora vestida de noiva, feita em fevereiro deste ano