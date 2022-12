Bruna Marquezine rebola até o chão com minissaia e barriga de fora no show de Anitta

​Por falar em Anitta, o look da cantora foi comparada por fãs com a personagem Wandinha Addams, na versão da nova série da Netflix. "A Wandinha tá diferente", escreveram alguns nas redes sociais.

NA BOCA DO POVO! Anitta performou "Avisa Lá" pela primeira vez no seu show. pic.twitter.com/q9DNLWEVVO

Animada, a atriz de 27 anos rebolou muito ao som dos hits da 'Girl From Rio', que voltou aos palcos com músicas brasileiras inéditas após uma temporada de premiações no exterior. Bruna e Anitta acabaram de estrelar juntas uma campanha de uma marca de sandálias.

