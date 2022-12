Há 40 anos sem transar, Mamma Bruschetta dispensa sexo com ficante novinho

Mamma Bruschetta, de 73 anos, não quis quebrar o jejum de sexo nem mesmo com a chegada de um novo ficante na sua vida amorosa. A apresentadora que está há 40 anos sem transar, revelou que está se relacionando com um homem 40 anos mais novo.

"Nos gostamos, a gente se abraça, se beija", disse ela ao podcast Ticaracaticast, no YouTube.

A apresentadora explicou que o motivo de recusar sexo há 40 anos é por uma série de situações, incluindo algumas que mexeram com sua saúde emocional. "Nunca fui muito fuleira, fiquei 40 anos sem fazer nada de sexo. Também não é nada, uma pegadinha [de vez em quando, mas] pirulitada não. Eu tinha mais coisas para fazer naquela época, que era cuidar da minha mãe, da minha sobrinha, dos meus irmãos. Estava gorda, com baixa autoestima, me absorvi no trabalho", refletiu.

"Não tive problema de trauma. Há uns quatro anos, olhei na minha cara, no espelho, [e falei]: 'Gente, o que é isso?' Falei: 'Bela, você vai embora no caritó assim sem nunca provar?'. Aí eu falei: 'Deixa ver como me saio'. E comecei com profissionais, o pessoal que cuida do corpo, 40 anos sem nada você tem que ir devagar. Hoje em dia sou uma pessoa feliz, não exagero em nada, tenho alguns namoradinhos, crush, PA [pau amigo] também.", completou.

"Tenho um crush que é 40 anos mais novo que eu, não temos sexo, mas nos gostamos, a gente se abraça, se beija, porque aí não atrapalho a dele, não quero atrapalhar ninguém, porque velha quando cisma de querer catar os novinhos é triste", disse ela sobre o novo relacionamento.