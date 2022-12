Caetano Veloso adia turnê após testar positivo para Covid-19

O cantor Caetano Veloso, de 80 anos, adiou os shows de sua turnê após testar positivo para Covid-19. As apresentações aconteceriam nesta sexta (02) e sábado (03), no Rio de Janeiro, foram remarcadas para os dias 04 e 05 de fevereiro do ano que vem.

A informação foi divulgada pela assessoria do artista, confira na íntegra;

" Atenção! Informamos que os shows da turnê "Meu Coco", que aconteceriam neste fim de semana no Rio de Janeiro, foram adiados por questões médicas. Diante da nova crescente quanto ao covid-19, por meio desta nota anunciamos que o artista Caetano Veloso testou positivo para o vírus, fato que implica no adiamento dos shows. Pedimos a compreensão de todos em relação ao ocorrido e já anunciamos que as novas datas serão 4 e 5 de Fevereiro de 2023, sendo assim: o show do dia 02/12 foi adiado para 05/02 (domingo) e o show do dia 03/12 foi adiado para 04/02 (sábado).

Os ingressos adquiridos para os shows de hoje e amanhã valerão para as novas datas, respectivamente. Em caso de devolução, entre em contato com a casa de show. É importante frisar que o adiamento causa frustração não apenas aos fãs, mas também em toda a equipe e ao próprio artista. Ressaltamos que neste momento o nosso posicionamento prioriza a saúde de Caetano Veloso. Os shows marcados para Porto Alegre, nos dias 16 e 17 deste mês, permanecem confirmados. Agradecemos a compreensão de todos".