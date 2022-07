Léo Santana ganha presente erótico de fã e Lore Improta reage: ‘descarada’

"Um massageador de pinto. Bota o pinto aqui dentro. Foi fã sua que deu, quem é foi essa fã, hein? [?] Disse que foi fã sua que deu com chocolate. Fã descarada. Mentira que se ela deu foi pra eu usar com ele, vou usar", completou Lore.

Léo Santana e Lore Improta mostraram um presente erótico enviado por uma fã do cantor. Nos stories do Instagram, o cantor apareceu segurando um objeto em formato de ovo e disse que achava que se tratava de um presente para a filha do casal. Lore reagiu chamando, em tom de brincadeira, a fã de “descarada”. Confira:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.