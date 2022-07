Ex de Nicole Bahls revela paixão por Mara Maravilha e marido da apresentadora se revolta

Marcelo Bimbi, 37 anos, ex-marido de Nicole Bahls, deixou o marido de Mara Maravilha, Gabriel Torres, 33, revoltado após demonstrar que sentiu vontade de ficar e se apaixonou pela apresentadora de 54 anos durante a participação de ambos em “A Fazenda” em 2015.

Na declaração, Bimbi disse o que pensou quando viu Mara na lista de participantes: "Tô feito, vou realizar meu sonho, meu prêmio maior". Em seguida, afirmou: "Eu saí da Fazenda meio apaixonado por outra participante. Tive uma relação, mas não era com quem eu queria, a pessoa que eu queria eu não consegui. Quando eu fiquei sabendo que ela ia participar do reality, a Mara Maravilha, eu falei 'cara, eu vou ficar com essa mulher, era meu sonho de infância'. Comecei a me pintar de índio na Fazenda por causa dela, porque ela me chamava de índio", disse em participação no Chupim, programa da Rádio Metropolitana.

Ignorando que a apresentadora é casada, ele prosseguiu lembrando que os dois tinham uma relação de “amor e ódio” no reality show e revelou que ainda tem esperanças. "Quem dera. Mas o sonho não acabou ainda".

Em resposta, o marido de Mara, Gabriel Torres, teria ficado muito bravo e “proibido” a famosa a falar sobre o assunto. Ela teria aconselhado o repórter Bruno Tálamo, da equipe de Sônia Abrão, a falar diretamente com o rapaz, que rebateu: "Sou pai de família, sou casado, sou um cara íntegro, tô quieto aqui no meu canto, aí vem um cara e faz um pronunciamento desse, brincando com a minha mulher?.