Laudo aponta causa da morte de ator Luiz Carlos Araújo; saiba detalhes

O ator Luiz Carlos Araújo, encontrado morto no dia 11 de setembro, morreu de asfixia acidental, é o que aponta o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo divulgado nesta quarta-feira (22).

De acordo com UOL, foi encontrado no corpo do ator cocaína, álcool e antidepressivos. “A associação de antidepressivos, cocaína e álcool, com consequente rebaixamento do nível de consciência, associada ao confinamento foram as causas da morte (acidental)”, diz trecho do documento.

Confira laudo do IML;

“Consta da ocorrência que a vítima foi encontrada com um saco preto na cabeça, prática essa conhecia em Literatura Médica como re-respiração, usada com certa frequência para aliviar a respiração rápida e descontrolada em situações de ansiedade e em muitas práticas de asfixiofilia/parafilias, com o intuito de aumentar o teor de dióxido de carbono e diminuir o teor de oxigênio, variações estas que causam vasodilatação ou vasoconstrição de vasos extra e endocranianos. Tal prática pode ter como complicação a asfixia por confinamento (troca do ar respirável por ar irrespirável).”