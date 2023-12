Larissa Manoela se casa com Andre Luiz Frambach; veja fotos

O casal assumiu o romance oficialmente em julho de 2022 e ficou noivo no dia 17 de dezembro do mesmo ano, em Fernando de Noronha.

Larissa escolheu um vestido branco curto com tecido liso, mangas bufantes e um laço atrás. André vestiu um terno na mesma cor do vestido da noiva.

Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach. A atriz de 22 anos publicou fotos já casada com o ator André Luiz Frambach, de 26, nesta segunda-feira (18).

